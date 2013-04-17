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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 08:10 BJT

韩国股市：盘初上涨，因美股上扬提振人气

路透首尔4月17日 - 韩国股市周三盘初上涨，受助于美股反弹，以及通胀数据加强对美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持激励政策的预期。

权重股三星电子 盘初上涨1.8%，延续上日0.3%的涨势。

0002GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上扬0.5%，报1,931.9点。(完) (编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)

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