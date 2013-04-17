韩国股市：盘初上涨，因美股上扬提振人气

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透首尔4月17日 - 韩国股市周三盘初上涨，受助于美股反弹，以及通胀数据加强对美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持激励政策的预期。
权重股三星电子 盘初上涨1.8%，延续上日0.3%的涨势。
0002GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上扬0.5%，报1,931.9点。(完) (编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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