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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 14:16 BJT

韩国股市：收低1.2%，科技公司获利担忧打击科技股挫跌

路透首尔4月18日 - 韩国股市周四收低，LG显示器 引领科技股全线下跌，因市场担忧苹果 产品的需求放缓，以及英特尔 增长形势严峻。

LG显示器为苹果供应面板产品，其股价大跌4.8%，而芯片制造商SK Hynix 也大跌3%。

韩国综合股价指数 收低1.2%至1,900.06点。(完)

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