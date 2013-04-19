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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 08:21 BJT

韩国股市：开盘持平在五个月低点附近，本地投资者买盘抵消外资卖盘影响

路透首尔4月19日 - 韩股周五开盘近持平，本地投资者低接买盘抵消了外资卖盘影响。上日韩股收在近五个月最低收位。

科技权重股三星电子 盘初跌0.7%，延续周四跌势。

0006GMT，韩国综合股价指数 涨0.1%报1901.08点。(完)
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