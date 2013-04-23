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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 08:17 BJT

韩国股市：受日圆走软打压盘初下跌，LG显示器上涨

路透首尔4月23日 - 韩国股市周二盘初下跌，因对日圆走软的担心打压出口类股。日圆兑美元周一接近100关口。

0004GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%，至1,922.64点。

LG显示器 上涨1%，该公司周一公布第一季录得1.35亿美元营业利润。 (完)
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