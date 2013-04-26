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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 14:16 BJT

韩国股市：收低脱离三周高点，现代摩比斯下挫5%

路透首尔4月26日 - 韩国股市周五下滑，指标股指盘整本周升幅。此前该国主要出口商公布好于预期的业绩，市场对此感到宽慰而大涨。

韩国综合股价指数 收低0.4%至1,944.56点，脱离周四触及的三周高位。

汽车零部件供应商现代摩比斯 大跌5%，此前公布1-3月营业利润较上年同期下滑11.7%。(完)
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