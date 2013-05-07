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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 08:18 BJT

韩国股市：开盘近持平，银行股上涨但出口股承压拖累大盘

路透首尔5月7日 - 韩股周二开盘近持平，临近期权到期，且韩国央行本周稍晚将公布利率决议，投资者更趋谨慎。

友利金融控股 等银行股上扬，受美国银行股涨势提振，但科技和汽车出口股继续承压。

0005GMT，韩国综合股价指数 跌0.19%报1,957.78点。(完)

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