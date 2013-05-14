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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 14:15 BJT

韩国股市：收高1%，汽车和科技类股稳健反弹

路透首尔5月14日 - 韩国股市周二收高，受助于外资资金回流，以及现代汽车 和LG电子(LG Electronics) 等汽车和科技类股稳健反弹。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收高1.03%至1,968.83点。(完)
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