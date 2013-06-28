韩国股市：开高，美联储缩减刺激忧虑缓解之际外资持续买入

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透首尔6月28日 - 韩国股市周五开高，外国投资者连续第二日买入，因关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)或于近期减少刺激举措的忧虑缓解。
0004GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.78%至1,849.05点。
现代汽车 上涨1.6%，起亚汽车 升1.8%。(完)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。