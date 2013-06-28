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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 08:24 BJT

韩国股市：开高，美联储缩减刺激忧虑缓解之际外资持续买入

路透首尔6月28日 - 韩国股市周五开高，外国投资者连续第二日买入，因关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)或于近期减少刺激举措的忧虑缓解。

0004GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.78%至1,849.05点。

现代汽车 上涨1.6%，起亚汽车 升1.8%。(完)
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