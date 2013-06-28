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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 14:14 BJT

韩国股市：收高1.6%，因美联储政策担忧消退刺激外资买盘

路透首尔6月28日 - 韩国股市周五收盘上涨，收复本月的部分跌幅，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早结束货币刺激政策的担忧消退，刺激了外资买盘。

韩国综合股价指数 收升1.6%至1,863.33点，创6月19日以来最高收位。韩股今年上半年下跌6.7%。

权重股三星电子 微升0.2%，现代汽车 大涨3.4%。(完)
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