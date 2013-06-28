韩国股市：收高1.6%，因美联储政策担忧消退刺激外资买盘

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透首尔6月28日 - 韩国股市周五收盘上涨，收复本月的部分跌幅，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早结束货币刺激政策的担忧消退，刺激了外资买盘。
韩国综合股价指数 收升1.6%至1,863.33点，创6月19日以来最高收位。韩股今年上半年下跌6.7%。
权重股三星电子 微升0.2%，现代汽车 大涨3.4%。(完)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。