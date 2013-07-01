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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 14:31 BJT

韩国股市：收低0.41%，投资者交投谨慎

路透首尔7月1日 - 韩国指标股指 周一收低0.41%至1,855.73点，投资者交投谨慎。因市场持续担忧美国不久将缩减刺激计划，拖累6月美国三大股指均收跌 。

Kosdaq指数 收高1.69%至527.81点。(完)
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