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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 14:26 BJT

韩国股市：收低0.3%，外资连续34日买超齐平最长买超时间纪录

路透首尔10月16日 - 韩国股市周三从一年半高位回落并收低，因关于美国可能债务违约的紧张情绪打压人气，不过外资持续流入限制了跌幅。

韩国综合股价指数 收低0.3%，报2,034.61点，此前一度触及年内迄今最高位2,049.50点。

外资在韩国股市买超1,970亿韩元，为连续第34日买超，齐平1998年1月至3月的最长时间买超纪录。

从8月23日起至今，外资在韩国股市累积买超11.8万亿(兆)韩元。

权重股三星电子 下滑0.5%。韩国最受欢迎的搜索引擎提供商Naver Corp 重挫5.9%，因上日大涨9%后出现大规模获利了结。(完)
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