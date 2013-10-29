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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 14:25 BJT

韩国股市：走势震荡但温和收高，外资买盘提供支撑

路透首尔10月29日 - 韩国股市周二温和收高，盘中走势震荡，其中造船和化工类股的涨势抵消了投资者对大盘股的获利了结。

韩国综合股价指数 收涨0.2%至2,051.76点，外资持续不断的买兴提供支撑。

外资周二净买入1,036亿韩元(9,764万美元)股票，连续第43天买超，续创最长买超纪录。

造船和化工类股表现出色，现代重工 和Lotte Chemical 分别上涨1.5%和4.9%。

SK Hynix 因投资者获利了结下滑3.5%，即便该公司公布的季度获利创下纪录高位。(完)

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