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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 14:30 BJT

韩国股市：创两个月收盘低点，录得8月底以来最差周度表现

外资周五卖超1,978亿韩元(1.8636亿美元)韩股，卖超金额为7月3日来最大，为连续第五日对大盘产生压力。

大型科技股表现落后。三星电子 和LG显示器 分别下挫1.9%和4%。

随着发达经济体的逐渐复苏，中国10月出口摆脱此前的谷底，回归年内正常水平，进口则在内需支持下基本持稳，印证官方及多数市场人士此前判断，今年剩余时间里外贸将保持平稳增长。 (完)
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