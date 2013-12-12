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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 10:57 BJT

韩国股市：早盘跌至三个月低位，此前美国达成预算协议

路透首尔12月12日 - 韩国股市周四早盘跌至三个月最低水准，此前美国国会达成预算协议，外界将此视作为美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早缩减货币刺激举措铺平道路，投资者感到不安。

0217 GMT，韩国综合股价指数 下跌0.5%至1,969.00点，稍早一度触及日低1,958.99点，为9月6日来最低。

“华盛顿的议员如此快速达成协议让很多人措手不及，加上很多美国数据表现强劲，美联储可能考虑提早缩减刺激，”东部证券分析师Lee Eun-taek表示。

外资在韩国股市卖超1,397亿韩元(1.3279亿美元)，拖累大盘。

市场权重股早盘走势挣扎，其中三星电子 跌1.2%，SK Hynix 跌1.9%。(完)
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