韩国股市：早盘跌至三个月低位，此前美国达成预算协议

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔12月12日 - 韩国股市周四早盘跌至三个月最低水准，此前美国国会达成预算协议，外界将此视作为美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早缩减货币刺激举措铺平道路，投资者感到不安。
0217 GMT，韩国综合股价指数 下跌0.5%至1,969.00点，稍早一度触及日低1,958.99点，为9月6日来最低。
“华盛顿的议员如此快速达成协议让很多人措手不及，加上很多美国数据表现强劲，美联储可能考虑提早缩减刺激，”东部证券分析师Lee Eun-taek表示。
外资在韩国股市卖超1,397亿韩元(1.3279亿美元)，拖累大盘。
市场权重股早盘走势挣扎，其中三星电子 跌1.2%，SK Hynix 跌1.9%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。