韩国股市：创下四个月收盘新低，造船板块跌幅居前

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透首尔1月10日 - 韩国股市周五创下四个月收盘新低，三星重工业引领造船板块下跌，外资也在美国非农就业数据公布前抛出韩股。
韩国综合股价指数 收跌0.4%至1,938.54点，为9月4日以来最低收位。该股指本周下跌0.4%。
外资卖超2,495亿韩元(2.348亿美元)韩股，结束前四个交易日的连续买超。
造船板块 跌幅居前，下跌3.9%。三星重工业 重挫5.7%，全球最大造船企业现代重工 大跌4.6%。(完)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。