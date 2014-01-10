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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 14:20 BJT

韩国股市：创下四个月收盘新低，造船板块跌幅居前

路透首尔1月10日 - 韩国股市周五创下四个月收盘新低，三星重工业引领造船板块下跌，外资也在美国非农就业数据公布前抛出韩股。

韩国综合股价指数 收跌0.4%至1,938.54点，为9月4日以来最低收位。该股指本周下跌0.4%。

外资卖超2,495亿韩元(2.348亿美元)韩股，结束前四个交易日的连续买超。

造船板块 跌幅居前，下跌3.9%。三星重工业 重挫5.7%，全球最大造船企业现代重工 大跌4.6%。(完)
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