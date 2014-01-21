韩国股市：早盘上升，因关于中国经济增长的担忧消退

路透首尔1月21日 - 韩国股市周二早盘上升，因关于中国经济放缓的担忧消退并且其货币市场放松，但由于投资者等待韩国企业公布财报以及日本央行的政策线索，市场涨幅受限。

0229 GMT，韩国综合股价指数 上升0.4%至1,961.58点。

“中国经济和(韩国)国内企业财报是目前的两大风险因素，”SK证券分析师Ko Seung-hee表示，“过去两天对中国经济的评论利好，因此在本周稍晚企业财报出炉前，可以对此有一些乐观情绪。”

周一出炉的数据显示，中国2013年四季度增速落在7.7%的过去两年中枢位置，高于政府所定的7.5%左右的增长目标。

中国七天回购利率 从周一的6.60%降至5.25%。

分析师称，日本央行周三结束的为期两天的政策会议受到密切关注，因其政策决定与日圆汇率变化速度直接相关。