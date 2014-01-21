韩国股市：早盘上升，因关于中国经济增长的担忧消退

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透首尔1月21日 - 韩国股市周二早盘上升，因关于中国经济放缓的担忧消退并且其货币市场放松，但由于投资者等待韩国企业公布财报以及日本央行的政策线索，市场涨幅受限。
0229 GMT，韩国综合股价指数 上升0.4%至1,961.58点。
“中国经济和(韩国)国内企业财报是目前的两大风险因素，”SK证券分析师Ko Seung-hee表示，“过去两天对中国经济的评论利好，因此在本周稍晚企业财报出炉前，可以对此有一些乐观情绪。”
周一出炉的数据显示，中国2013年四季度增速落在7.7%的过去两年中枢位置，高于政府所定的7.5%左右的增长目标。
中国七天回购利率 从周一的6.60%降至5.25%。
分析师称，日本央行周三结束的为期两天的政策会议受到密切关注，因其政策决定与日圆汇率变化速度直接相关。
三星电子和现代汽车等重量级企业本周稍晚将公布财报。(完)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。