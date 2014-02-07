更正：韩国股市：受美国数据提振微涨，但疲弱企业获利抑制涨势

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(因译文有误，内文倒数第二段应为买超711亿韩元“(6,590万美元)”非6,590亿美元)
路透首尔2月7日 - 韩国股市周五早盘微涨，此前美国公布的数据缓解了对其经济的担忧。不过，一批企业财报逊于预期，抑制了韩股涨势。
0212GMT，韩国综合股价指数 上涨0.4%，报1,914.90点。
“对于投资者而言，确认美国经济的增长力度是优先事项，在企业财报乏善可陈的背景下显得尤为重要，因为绩优出口类股的前景高度依赖美国经济，”信荣证券分析师Lee Kyung-soo表示。
周四美国股市创下今年的最好表现，因一周初请失业金数据好于分析师的预期，缓解了对美国经济的担忧。
现代汽车 和SK Hynix Inc 分别上涨1.3%和1.7%。
现在投资者在等待周五稍晚美国公布的1月非农就业数据，以进一步确认美国经济的状况。美国是韩国的第二大出口市场。
外资在接近盘中时买超韩股，买超711亿韩元(6,590万美元)韩国股票。
不过，逊于预期的企业获利拖累大盘。根据汤森路透的最新数据，在KOSPI指数已经公布10-12月季度财报的89个成分股中，53家企业的获利较预期低10%甚至更多。（完）
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT