更正：韩国股市：受美国数据提振微涨，但疲弱企业获利抑制涨势

(因译文有误，内文倒数第二段应为买超711亿韩元“(6,590万美元)”非6,590亿美元)

路透首尔2月7日 - 韩国股市周五早盘微涨，此前美国公布的数据缓解了对其经济的担忧。不过，一批企业财报逊于预期，抑制了韩股涨势。

0212GMT，韩国综合股价指数 上涨0.4%，报1,914.90点。

“对于投资者而言，确认美国经济的增长力度是优先事项，在企业财报乏善可陈的背景下显得尤为重要，因为绩优出口类股的前景高度依赖美国经济，”信荣证券分析师Lee Kyung-soo表示。

周四美国股市创下今年的最好表现，因一周初请失业金数据好于分析师的预期，缓解了对美国经济的担忧。

现代汽车 和SK Hynix Inc 分别上涨1.3%和1.7%。

现在投资者在等待周五稍晚美国公布的1月非农就业数据，以进一步确认美国经济的状况。美国是韩国的第二大出口市场。

外资在接近盘中时买超韩股，买超711亿韩元(6,590万美元)韩国股票。