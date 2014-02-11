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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 14:36 BJT

韩国股市：收涨至近两周高位，关注叶伦众议院证词

路透首尔2月11日 - 韩国股市周二收涨至近两周收盘高位，受大盘股三星电子的涨势拉动，不过投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦众议院提供证词之前避免大举建仓。叶伦今天稍晚将在美国众议院露面。

韩国综合股价指数 收升0.5%，报1,932.06点，为1月29日以来最高收盘位。

成交量为3.19万亿(兆)韩元(29.8亿美元)，低于五日均值4.07万亿韩元。上涨与下跌股之比为437:341。

三星电子 受逢低买盘提振上涨2.7%，因日圆走强。三星录得11月15日以来最大单日百分比涨幅。其股价1月下跌近7%。(完)
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