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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 14:20 BJT

韩国股市：终止六日连涨走势收低，受累于外资卖超和程式卖盘

路透首尔2月13日 - 韩国股市周四终止六日连涨走势收低，因外资卖超且期权到期日程式卖盘加重卖压。

韩国综合股价指数 收低0.5%至1,926.96点。之前连续六日上升，累计上涨2.6%，周三升至1月29日来最高。

外资在韩国股市卖超1,067亿韩元。

今年第二个期权到期日加重卖压，程式净卖盘规模为1,100亿韩元。

现代商船 因获利了结重挫6.7%，回吐周三8.8%的大部分涨幅。(完)
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