韩国股市：终止六日连涨走势收低，受累于外资卖超和程式卖盘

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透首尔2月13日 - 韩国股市周四终止六日连涨走势收低，因外资卖超且期权到期日程式卖盘加重卖压。
韩国综合股价指数 收低0.5%至1,926.96点。之前连续六日上升，累计上涨2.6%，周三升至1月29日来最高。
外资在韩国股市卖超1,067亿韩元。
今年第二个期权到期日加重卖压，程式净卖盘规模为1,100亿韩元。
现代商船 因获利了结重挫6.7%，回吐周三8.8%的大部分涨幅。(完)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)