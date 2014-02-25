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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 11:04 BJT

韩国股市：涨至一个月高点，跟随隔夜美股涨势

”虽然可以归因于不利的天气状况，但持续疲弱的美国数据以及对中国流动性的担忧可能逐渐拉低韩股。“

周一美国股市标准普尔500指数触及日内纪录高点，Nasdaq指数也涨至14年高位。

韩国总统朴槿惠周二的电视讲话也提振人气。朴槿惠宣布了一系列改革措施，争取到2017年将潜在经济增速提高至4%。

互联网内容服务运营商Naver Corp 大涨6.6%，此前彭博报道称日本软银 有意收购该公司在移动讯息服务商Line Corp的持股。但该公司予以否认。

现代证券 跳涨7.1%,因媒体报道称国有的韩国产业银行已开始行动,要收购现代集团的三家金融机构.(完)
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