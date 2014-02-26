韩国股市：早盘近持平，全球及中国增长担忧抑制涨势

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
“流动性与其他围绕中国经济的问题成为韩股面前的阻力...”
投资者仍对中国宏观经济状况感到紧张,尤其是中国是韩国的最大出口市场，是该国大企业的主要利润来源。
人民币 周二大幅下跌，引发中国政策走向的更多不确定性。尽管分析师仍然认为中国经济硬着陆的风险很小，但中国增长快速放缓会对韩国和该地区其他经济体产生重大影响。
现代制铁 和浦项钢铁(POSCO) 分别下跌4.1%和0.9%。
互联网服务提供商Naver Corp 上涨2.6%，外界仍在揣测有投资者对其日本子公司Line入股的可能性。周二Line否认与软银 就出售股权在进行磋商的报导。(完)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选