韩国股市：早盘近持平，全球及中国增长担忧抑制涨势

“流动性与其他围绕中国经济的问题成为韩股面前的阻力...”

投资者仍对中国宏观经济状况感到紧张,尤其是中国是韩国的最大出口市场，是该国大企业的主要利润来源。

人民币 周二大幅下跌，引发中国政策走向的更多不确定性。尽管分析师仍然认为中国经济硬着陆的风险很小，但中国增长快速放缓会对韩国和该地区其他经济体产生重大影响。

现代制铁 和浦项钢铁(POSCO) 分别下跌4.1%和0.9%。

互联网服务提供商Naver Corp 上涨2.6%，外界仍在揣测有投资者对其日本子公司Line入股的可能性。周二Line否认与软银 就出售股权在进行磋商的报导。(完)