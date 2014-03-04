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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 14:19 BJT

韩国股市：创逾一周最低收位，乌克兰局势引发投资者卖盘

路透首尔3月4日 - 韩国股市周二跌至逾一周最低，因乌克兰与俄罗斯间的紧张局势升级，外资和机构投资者均卖出韩股。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收跌0.5%，至1,954.10点，创下2月24日以来最低收位。

外资卖超1,462亿韩元(1.3662亿美元)韩国股票，机构投资者卖出427亿韩元股票。

现代汽车 收跌1.6%，此前该公司推出改版的索纳塔车型。(完)
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