版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 11日 星期二 11:33 BJT

韩国股市：盘中持稳，但部分投资者因中国忧虑了结获利

路透首尔3月11日 - 韩国股市周二临近中午时持稳，部分投资者逢低吸纳起亚汽车等近期下跌个股，但中国经济放缓忧虑打击市场信心。

0245GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 微涨0.01%至1,954.55点。稍早触及盘中低位1,951.44点，为2月24日以来最低。

“中国出口数据远逊预期促使投资者了结近期涨势的获利，”SK证券分析师Ko Seung-hee称，并补充道综合股价指数本月可能在1,920至2,000点间交投，因对新兴经济体的担忧犹存。

但Ko指出，投资者似已消化韩国企业第一季财报欠佳的风险，暂时限制了市场跌幅。

外资周二早盘卖超韩股，为连续第二天卖超。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐