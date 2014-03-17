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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 10:49 BJT

韩国股市：小升，乌克兰局势和中国担忧限制涨势

路透首尔3月17日 - 韩国股市周一小升，因部分投资者逢低买入，但乌克兰紧张情势升级以及对中国经济放缓的担忧限制涨势。

0225 GMT，韩国综合股价指数 上涨0.2%至1,923.19点，限于窄幅区间交投，对外部情势发展继续持谨慎态度。

俄罗斯国家媒体报导称，周日克里米亚人以压倒性优势投票支持脱乌入俄。西方大国与基辅领导人抨击公投非法。美国政府还警告俄罗斯政府可能面临制裁，同时欧盟国家外长将于周一决定是否采取类似行动。

投资者还关注中国央行扩大人民币波幅 ，并对中国信贷状况收紧感到担忧。

外资周一卖超韩国股票，可能连续第六日卖超。(完)
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