韩国股市：因叶伦言论而下跌，外资持续卖超韩股

路透首尔3月20日 - 韩国股市周四小跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示可能比此前预期更早加息，促使境外投资者解除风险头寸。

0205GMT，韩国综合股价指数(Kospi) 下跌0.7%，报1,924点，此前触及盘中低位1,920.79点。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，可能在今年秋季结束购债，约六个月后可能开始升息。

“温和派的美联储主席发表相对强硬的加息言论，这让市场感到困惑，促使投资者谨慎交投，”三星证券分析师Kim Yong-goo称。