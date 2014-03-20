韩国股市：因叶伦言论而下跌，外资持续卖超韩股

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔3月20日 - 韩国股市周四小跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示可能比此前预期更早加息，促使境外投资者解除风险头寸。
0205GMT，韩国综合股价指数(Kospi) 下跌0.7%，报1,924点，此前触及盘中低位1,920.79点。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，可能在今年秋季结束购债，约六个月后可能开始升息。
“温和派的美联储主席发表相对强硬的加息言论，这让市场感到困惑，促使投资者谨慎交投，”三星证券分析师Kim Yong-goo称。
临近中午，外资卖超682亿韩元韩股，为连续第九日卖超。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。