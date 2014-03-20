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亚洲 | 2014年 3月 20日 星期四 14:14 BJT

韩国股市：跌至六周收盘低位，因美联储主席暗示可能提早升息

路透首尔3月20日 - 韩国股市周四跌至六周收盘低位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示可能提早升息。

韩国综合股价指数 收低0.9%至1,919.52点，为2月6日来最低收位。

外资卖超2,156亿韩元韩股，为连续第九日卖超。

大型股领跌，原油精炼商SK Innovation 重挫6%，造船商Hyundai Mipo Dockyard跌5.1%。(完)
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