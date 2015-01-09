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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 14:22 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跃升，因预期美国就业数据乐观

路透首尔1月9日 - 韩国韩元兑美元 周五跃升，跟随亚洲其他货币走势，因市场愈发预期今日稍后美国将公布的非农就业报告会比较乐观。

韩元兑美元 本地收高0.6%，报1,090.0，盘中触及12月17日以来的最高点。(完)

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