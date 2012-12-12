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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 14:18 BJT

韩国股市: 因美联储宽松政策预期而攀升,未受朝鲜火箭发射影响

路透首尔12月12日 - 韩国股市周三小升,未受朝鲜(北韩)发射火箭影
响,而是受到对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出新一轮购债计划
的预期提振.
    
    三星电子 上涨1%,扭转周二跌势.
    
    韩国综合股价指数 收高0.6%,报1,975.44点.(完)

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