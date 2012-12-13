韩国股市: 开盘小升,此前美联储推刺激举措

路透首尔12月13日 - 韩国股市周四开盘小升,此前美国联邦储备理事 会(美联储,FED)扩大货币刺激举措,并称将维持指标利率趋近于零,直到美 国失业率大幅下滑. STX Pan Ocean 跳涨逾8%,周三因有消息称其母公司可能 出售其持股而跃升近15%. 0005GMT时,综合股价指数 上涨0.2%至1,980.05点,为两个月高 位.该指数正接近10月初所触及的2,000点关卡..(完)