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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 08:32 BJT

韩国股市: 开盘小升,此前美联储推刺激举措

路透首尔12月13日 - 韩国股市周四开盘小升,此前美国联邦储备理事
会(美联储,FED)扩大货币刺激举措,并称将维持指标利率趋近于零,直到美
国失业率大幅下滑.
    
    STX Pan Ocean 跳涨逾8%,周三因有消息称其母公司可能
出售其持股而跃升近15%.
    
    0005GMT时,综合股价指数 上涨0.2%至1,980.05点,为两个月高
位.该指数正接近10月初所触及的2,000点关卡..(完)

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