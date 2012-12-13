韩国股市: 收高1.4%且升逾2,000点关卡,三星电子股价创新高

路透首尔12月13日 - 韩国股市周四收在三个月高位,此前美国联邦 储备理事会(美联储,FED)推出进一步宽松政策,但韩国央行则维持利率 不变. 综合股价指数 收升1.4%至2,002.77点.上次触及该心理关卡 是在10月初. 三星电子 大涨2.9%,收在纪录新高153.3万韩元(1,400 美元).三星电子近几周屡创纪录新高,12月初以来大涨了9%.(完)