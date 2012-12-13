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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 14:25 BJT

韩国股市: 收高1.4%且升逾2,000点关卡,三星电子股价创新高

路透首尔12月13日 - 韩国股市周四收在三个月高位,此前美国联邦
储备理事会(美联储,FED)推出进一步宽松政策,但韩国央行则维持利率
不变.
    
    综合股价指数 收升1.4%至2,002.77点.上次触及该心理关卡
是在10月初.
    
    三星电子 大涨2.9%,收在纪录新高153.3万韩元(1,400
美元).三星电子近几周屡创纪录新高,12月初以来大涨了9%.(完)

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