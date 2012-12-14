韩国股市: 收低脱离上日所创三个月收盘高位,LG显示器挫跌

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔12月14日 - 韩国股市周五收跌,指标股指上日触及近三个月 收盘高位后,走势暂作歇息. 韩国综合股价指数 收低0.4%,至1,995.04点. LG显示器 挫低3.9%,延续跌势,此前一家报纸报导预估LG 显示器明年获利低迷.LG显示器股价在9-12月大涨32%,成为获利了结目标. (完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。