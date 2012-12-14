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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 14:23 BJT

韩国股市: 收低脱离上日所创三个月收盘高位,LG显示器挫跌

路透首尔12月14日 - 韩国股市周五收跌,指标股指上日触及近三个月
收盘高位后,走势暂作歇息.
    
    韩国综合股价指数 收低0.4%,至1,995.04点.
    
    LG显示器 挫低3.9%,延续跌势,此前一家报纸报导预估LG
显示器明年获利低迷.LG显示器股价在9-12月大涨32%,成为获利了结目标.
(完)

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