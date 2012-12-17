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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 08:22 BJT

韩国股市: 盘初持平,三星电子下跌

路透首尔12月17日 - 韩国股市周一盘初持平,在上周劲扬1.9%后涨势暂歇.美联储
上周决定继续购买资产的消息传来后,韩股涨至九周高点.
    
    三星电子 盘初下跌0.5%,进一步远离上周四创下的153.3万韩元历史新
高.
    
    0002 GMT,韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.15%至1,998.0点.

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