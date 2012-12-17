韩国股市: 盘初持平,三星电子下跌

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔12月17日 - 韩国股市周一盘初持平,在上周劲扬1.9%后涨势暂歇.美联储 上周决定继续购买资产的消息传来后,韩股涨至九周高点. 三星电子 盘初下跌0.5%,进一步远离上周四创下的153.3万韩元历史新 高. 0002 GMT,韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.15%至1,998.0点.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。