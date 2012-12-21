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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 08:19 BJT

韩国股市: 盘初小升,对美国预算协商达成协议希望升高

路透首尔12月21日 - 韩股周五盘初小升,追随美股涨势.寄望美国"财
政悬崖"协商取得进展,推动美股隔夜上扬.
    
    0004GMT,韩国综合股价指数 涨0.16%报2,002.62点.(完)

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