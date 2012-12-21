版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 14:16 BJT

韩国股市: 五周来首次周线收低,三星电子挫跌

路透首尔12月21日 - 韩国股市周五收低,录得五周里首个单周跌幅,此前美国众议院议长贝纳因支持不够
而放弃解决财政悬崖问题的提案,令该问题相关的不确定性上升.
    
    权重股三星电子 重挫4.1%,为8月27日来最大单日百分比跌幅.
    
    韩股综合股价指数 收低0.95%,报1,980.42点,周跌幅为0.7%.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐