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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 08:13 BJT

韩国股市: 盘初小跌,美国财政协商不确定性打压投资者士气

路透首尔12月27日 - 韩股周四盘初小跌,因围绕美国财政谈判的不确定性打压投资者大举押注的士气,而且除息日预计会给股票带来一些波动.

0003GMT,韩国综合股价指数 跌0.15%报1979.31点.(完)

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