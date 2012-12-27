版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 14:19 BJT

韩国股市: 收盘微涨,对美国财政谈判的希望抵消股票除息影响

路透首尔12月27日 - 韩国股市周四在清淡交投中收升,投资者对年末前美国财政谈判取得进展的希望,抵消了股票除息的影响.

韩国综合股价指数 收涨0.26%,报1,987.35点.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐