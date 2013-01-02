韩国股市: 今年交易首日创下九个月高位,三星电子触及纪录高点

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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路透首尔1月2日 - 韩国股市周三在今年第一个交易日触及近九个月以来最高位,科技类股领涨,因美国国会议员达成协议避开了财政悬崖.
综合股价指数(KOSPI) 收高1.7%,报2,031.10点,创9月中旬以来最大单日涨幅.
三星电子 大涨3.6%,触及157.6万韩元的历史高位.(完)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。