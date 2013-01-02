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亚洲 | 2013年 1月 2日 星期三 14:19 BJT

韩国股市: 今年交易首日创下九个月高位,三星电子触及纪录高点

路透首尔1月2日 - 韩国股市周三在今年第一个交易日触及近九个月以来最高位,科技类股领涨,因美国国会议员达成协议避开了财政悬崖.

综合股价指数(KOSPI) 收高1.7%,报2,031.10点,创9月中旬以来最大单日涨幅.

三星电子 大涨3.6%,触及157.6万韩元的历史高位.(完)
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