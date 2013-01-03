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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 08:18 BJT

韩国股市: 受美国达成财政协议提振小涨,三星电子微升

路透首尔1月3日 - 韩国股市周四盘初小幅上扬,追随全球股市的涨势,此前美国议员达成协议避免了跌落"财政悬崖".

0002GMT,综合股价指数 上涨0.5%至2,040.51点.

三星电子 微升0.1%.该公司股价上日涨3.6%,触及157.6万韩元(1,500美元)的历史高位.(完)
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