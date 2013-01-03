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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 14:16 BJT

韩国股市: 收低,韩元走坚压低汽车制造类股

路透首尔1月3日 - 韩国股市周四自开高走势回落,因韩元走坚恐将侵蚀汽车制造商获利的担忧打压汽车制造类股走低.

综合股价指数 收低0.6%,报2,019.41点,部分回吐周三涨幅,但仍处于九个月高位附近.

现代汽车 大跌4.6%,因投资者担心韩元走坚将损及该公司的价格竞争力和获利.(完)
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