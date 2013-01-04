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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 08:21 BJT

韩国股市: 盘初追随美股跌势下滑,现代汽车续跌

路透首尔1月4日 - 韩股周五盘初下滑,之前全球股市下跌,因担心美联储对扩大货币宽松政策的担忧与日俱增.

0002GMT,韩国综合股价指数 跌0.1%报2,017.10点.

现代汽车 跌0.5%,延续上日重挫4.6%的跌势,上日创11月5日以来最大单日百分比跌幅.(完)

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