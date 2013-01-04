韩国股市: 连续第二日下跌,但守在2,010点上方

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透首尔1月4日 - 周五韩国股市续跌,该国出口商类股因日圆走软而承压.
综合股价指数 收低0.4%,报2,011.94点.该指数连续第二日下跌,但守在九个月高位.
三星电子 收低1.2%.
市场研究机构Strategy Analytics周五对路透表示，得益于广泛的产品种类，三星电子料将在今年的全球智能手机销售中扩大其对苹果公司的领先优势。 (完)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。