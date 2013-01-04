韩国股市: 连续第二日下跌,但守在2,010点上方

路透首尔1月4日 - 周五韩国股市续跌,该国出口商类股因日圆走软而承压.

综合股价指数 收低0.4%,报2,011.94点.该指数连续第二日下跌,但守在九个月高位.

三星电子 收低1.2%.

市场研究机构Strategy Analytics周五对路透表示，得益于广泛的产品种类，三星电子料将在今年的全球智能手机销售中扩大其对苹果公司的领先优势。 (完)