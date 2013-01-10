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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 08:22 BJT

韩国股市: 开高,韩国电力跳升

路透1月10日 - 韩国股市周四小幅开高,跟随美国股市涨势,但市场涨势可能受限于对企业业绩的谨慎情绪.

韩国电力(KEPCO) 跳涨逾3%,此前政府称将从下周起提高电费平均约4%,以帮助该公司削减亏损.

0003GMT,韩股综合股价指数(KOSPI) 上扬0.24%,报1,996.54点.(完)

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