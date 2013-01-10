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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 14:11 BJT

韩国股市: 收升,此前中国公布强劲贸易数据

路透首尔1月10日 - 韩国股市周四收升,受中国贸易数据优于预期所提振.该数据显示中国经济的需求回升.

三星电子 收升2%,此前在截至周三的五个交易日里下跌了4.8%.

韩股综合股价指数(KOSPI) 上扬0.75%,收报2,006.8点.(完)

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