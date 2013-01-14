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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 08:14 BJT

韩国股市: 开盘微跌,因担心企业获利

路透首尔1月14日 - 韩国股市周一开盘下跌,延续上周跌势,市场因担心企业获利而走势艰难.

0005 GMT,综合股价指数(KOSPI) 跌0.32%报1,990.24点.开盘时为下跌0.14%.(完)
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