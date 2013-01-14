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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 14:22 BJT

韩国股市: 逆转跌幅收涨,良好获利前景提振电信股涨幅居前

路透首尔1月14日 - 韩国股市周一逆转稍早跌幅终场收升,机构投资者和散户在本周中国公布重要数据之前买进股票.

电信股涨幅居前,因券商认为在营销费用降低的情况下,电信股12月当季将录得稳健获利.SK电讯(SK Telecom) 大涨4.2%,LG Uplus 跳涨4.9%.

韩国综合股价指数 收涨0.52%,报2,007.04点.(完)
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