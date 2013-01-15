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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 08:22 BJT

韩国股市:开盘持平,LG显示器因苹果削减面板订单消息续跌

路透首尔1月15日 - 韩国股市周二开盘持平,在本月稍早触及九个月高位后动能渐退.

苹果 面板供应商LG显示器 股价继续下跌,跌幅为0.9%,因有关iPhone 5需求的担忧重燃.

0006GMT,韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.1%,至2009.84点.(完)

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