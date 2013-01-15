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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 14:19 BJT

韩国股市: 收跌1.2%至近三周低点,苹果供应商股价下挫拖累大盘

路透首尔1月15日 - 韩国股市周二触及近三周最低,受外资大量卖盘打击,因围绕苹果 iPhone需求的担忧使苹果零部件供应商股价下挫.

韩国综合股价指数 回吐早盘涨幅,终场收跌1.2%,报1,983.74点,为12月26日以来最低收盘位.

苹果的竞争对手暨芯片和显示器供应商--三星电子 收跌2.6%.LG显示器 大跌3.5%,该公司是苹果的主要面板供应商.芯片制造商SK Hynix 下滑3.7%.(完)

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