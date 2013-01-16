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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 08:17 BJT

韩国股市: 开盘小升,此前美国零售销售数据提振美股

路透首尔1月16日 - 韩国股市周三开盘上涨,美国公布优于预期的经济数据在尾盘提振美股上涨.

苹果 面板供应商LG显示器 股价下跌1%,周二挫跌3.5%.周二苹果要求LG显示器减半供应iPhone所需的液晶面板,造成LG显示器股价挫跌.

0004GMT,韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.2%,至1,987.30点.(完)
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