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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 14:20 BJT

韩国股市: 跌至逾一个月来最低收盘位,三星电子续跌

路透首尔1月16日 - 韩国股市周三下跌,因外资卖盘和关于智能手机需求减弱的担忧打压科技类股.

科技巨头三星电子 收跌1.3%,周二为下跌2.6%.

韩国综合股价指数 收跌0.3%至1,977.45点,创逾一个月来最低收盘位.(完)
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