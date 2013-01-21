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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 08:20 BJT

韩国股市: 近开平盘,日本央行会议和企业财报出炉前市场谨慎

路透首尔1月21日 - 韩国股市周一开盘近持平.在企业财报即将出炉,以及日本央行政策或压低日圆而使韩国出口商前景变差之际,市场情绪谨慎.日本央行本周一、二召开政策会议.

科技业巨擘三星电子 盘初下跌1%,上周挫跌3.5%.

0001GMT时,综合股价指数(KOSPI) 下跌0.03%至1,987.23点. (完)

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